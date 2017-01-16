Эр-Рияд, 16 января, 2017, 12:23 — ИА Регнум. ОПЕК и другие страны — экспортеры нефти вряд ли будут продлевать соглашение о сокращении объемов добычи черного золота после истечения (через полгода) срока действующей сделки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает 16 января Reuters.

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Однако, Фалих, выступая перед журналистами, заявил, что страны — экспортеры нефти будут тщательно оценивать ситуацию на рынке и при необходимости могут продлить соглашение.

«В настоящий момент мы не считаем, что есть необходимость в продлении сделки», — сказал он.

Напомним, с первого января 2017 года страны ОПЕК, а также другие страны, не входящие в картель, начали сокращение объемов добычи нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок топлива.