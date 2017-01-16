Брянск, 16 января, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В Брянской области выбрали учреждения, которые будут отремонтированы в рамках программы «Местный дом культуры». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте культуры. Всего в программе будет участвовать 18 учреждений. Их ремонт должен пройти в течение пяти ближайших лет.

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В программу вошли дома культуры, которые расположены в поселках и городах с населением не более 50 тысяч человек.

«Учитывая, что реализация федерального проекта «Местный дом культуры» рассчитана на 5 лет, у муниципальных учреждений культуры, не вошедших в перечень в этом году, при условии соблюдения всех требований и критериев, есть возможность стать участниками проекта в последующие годы», — говорится в сообщении департамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы Брянской области будет выделено из федерального бюджета почти 29,9 млн рублей. На эти деньги в ДК пройдет текущий ремонт.