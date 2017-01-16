Москва, 16 января, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В России (28 декабря 2016 года по 11 января 2017 года) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4% и составила 885 тыс. 204 человека (по состоянию на 28 декабря 2016 года — 888 тыс. 626 человек), сообщили в Минтруда РФ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах. В 27 регионах отмечен рост численности безработных граждан. В Саратовской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 11января 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России стабильно снижалось с 12 мая 2016 года. Тогда, по данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека. По состоянию на 2 ноября число безработных составляло 833 тыс. 604 человека. Со 2 ноября безработица в стране начала расти вплоть до конца декабря (28 декабря). За два месяца ряды безработных пополнили 55 тыс. 022 человек.