Хельсинки, 16 января, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал не делать далеко идущих выводов из заявлений нового президента США Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Jontts Саули Ниинистё

Напомним, что Трамп в интервью изданию The Wall Street Journal заявил о том, что не исключает отмены антироссийских санкций в будущем, если РФ окажет содействие в борьбе с терроризмом.

«Я бы не стал делать из этого далеко идущих выводов. Надо помнить, из-за чего санкции были изначально установлены. Они были установлены не из-за терроризма, а из-за Крыма и Украины», — сказал Ниинистё и подчеркнул, что содействие со стороны России, о котором говорит Трамп, должно относиться к минским договорённостям.

Напомним, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля скептически оценивает возможность отмены антироссийских санкций Евросоюза. «Отмена санкций возможна только при единодушном одобрении ЕС, а этого не произойдет до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения», — заявил ранее Сипиля. По его словам, Хельсинки полностью поддерживает общую линию Евросоюза по данному вопросу.

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Напомним также, по подсчётам финского издания Talouselämä, из-за санкций Финляндия теряла в период с декабря 2013 года по июнь 2015 года около 100 млн долларов США в месяц. За всё время действия санкций экономический ущерб страны составил более трёх млрд долларов.