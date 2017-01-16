Мадрид, 16 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Мадридскому «Реалу», уступившему «Севилье» (1:2) в матче восемнадцатого тура испанской Премьер-лиги, нужно принять это поражение. Об этом, как передает «Советский спорт», сообщил главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан.

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«Мы (футболисты «Реала») были в 5 минутах от победы, — говорит наставник мадридского клуба. — Нам нужно было просто продержаться 5 минут. Но ничего не поделаешь, это футбол. Мы просто должны принять это поражение».

По словам Зидана, футболисты «Реала» знали, что беспроигрышная серия команды в какой-то момент закончится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января «Севилья» переиграла «Реал» в домашнем матче восемнадцатого тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Психуан» в Севилье, завершилась со счетом 2:1.

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