Чебоксары, 16 января, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В деятельности главы администрации Чебоксарского района Чувашии Георгия Егорова, который находится под домашним арестом, выявляются новые факты противоправной деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии, сити-менеджер из-за «личных неприязненных отношений с директором» одной из строительных компаний «на протяжении длительного времени необоснованно отказывал в подписании актов» ввода жилья.

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Данный факт был выявлен в ходе прокурорских проверок в сфере размещения государственных и муниципальных заказов в 2016 году, где особое внимание уделялось пресечению нарушений прав хозяйствующих субъектов недобросовестными действиями должностных лиц. В частности, при проверке в деятельности администрации Чебоксарского района установлен факт «необоснованного уклонения от исполнения обязательств» по муниципальному контракту на строительство жилья для переселения граждан из «аварийки».

«Несмотря на то, что обязательства по контракту были исполнены, состоялась приёмка квартир и права муниципальной собственности на них были зарегистрированы, глава администрации Чебоксарского района ввиду личных неприязненных отношений с директором подрядной организации на протяжении длительного времени необоснованно отказывал в подписании актов КС-2 и КС-3, необходимых для перечисления на счёт подрядчика бюджетных средств в сумме более 5 млн рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

По иску подрядной организации решением суда с администрации Чебоксарского района взыскана сумма основного долга, а также дополнительно — неустойка в сумме 465 тыс. рублей.

«Таким образом, действиями муниципального чиновника были существенно нарушены права хозяйствующего субъекта, допущено незаконное вмешательство в его хозяйственную деятельность, а также причинен ущерб местному бюджету на сумму взысканной судом неустойки», — отмечают в прокуратуре Чувашии. По материалам проверки в отношении главы районной администрации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Георгий Егоров был помещён под домашний арест 11 марта 2016 года. Он возглавляет администрацию Чебоксарского района с 2012 года и считается ближайшим соратником главы Чувашии Михаила Игнатьева, который, к слову, руководил крупнейшим сельским районом ранее. Егорову прочили и министерскую должность. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве школы стоимостью 287,7 млн рублей на малой родине Михаила Игнатьева — в селе Яныши. Школьный дворец затмил по своему размаху действующую в Янышах стандартную школу, в которой даже при всей ее скромности — недокомплект учеников. По материалам прокурорской проверки установлено, что сити-менеджер превысил полномочия при предоставлении за счёт местного бюджета субсидии строительной компании в размере 19,8 млн рублей. Кроме того, по результатам прокурорской проверки в отношении сити-менеджера и начальника управления районной администрации возбуждено уголовное дело: должностных лиц подозревают в превышении полномочий при строительстве детского сада — ведомством были установлены факты дублирования видов и объёмов работ, учтённых в актах о приемке выполненных работ по форме № КС, двумя подрядными организациями.

Напомним, Чебоксарский район является третьим по численности среди муниципальных образований и крупнейшим сельским районом республики.

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Всего в 2016 году органами прокуратуры Чувашии в сфере размещения государственных и муниципальных заказов выявлено около 900 нарушений, внесено 360 представлений, по которых к дисциплинарной ответственности привлечены 277 лиц. Кроме того, возбуждено 149 дел об административных правонарушениях, по рассмотренным делам к административной ответственности привлечено 116 лиц. По материалам прокурорских проверок органами предварительного расследования возбуждено шесть уголовных дел.