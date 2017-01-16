Вашингтон, 16 января, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Вопрос о санкциях Соединенных Штатов в отношении России может быть решен таким образом, что многие люди окажутся в выигрыше. Об этом в интервью британскому изданию The Times и немецкому Bild рассказал избранный президент США Дональд Трамп, также отметивший, что он выступает за заключение с Москвой ядерной сделки.

Donaldjtrump.com Трамп

По мнению Трампа, ядерное вооружение нужно в значительной мере сократить — это обстоятельство политик назвал приоритетным в выстраивании отношений с российской стороной. При этом он напомнил, что в настоящее время против Москвы продолжают действовать санкции, и на этом фоне, возможно, удастся заключить с ней «пару хороших сделок».

«Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют», — отметил Трамп.

Избранный глава США не конкретизировал, каким образом он собирается увязать вопросы о санкциях и ядерном разоружении. Вместе с тем The Times резюмировала, что Трамп заявил о возможном заключении соглашения, касающегося сокращения ядерного оружия, с президентом РФ Владимиром Путиным «в обмен на снятие санкций США».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января газета The Wall Street Journal опубликовала интервью с Дональдом Трампом, где он говорил о намерении оставить в силе санкции против России, «по крайней мере, на некоторое время» после вступления в должность президента США. Ограничения были введены его предшественником Бараком Обамой и продлены им же еще на один год, до марта 2018 года. При этом Трамп не исключил, что в будущем антироссийские санкции могут быть отменены.

Напомним, договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в Праге в апреле 2010 года. Это соглашение пришло на смену предыдущим: Договору о СНВ 1991 года (ДСНВ) и Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года (ДСНП).

Договор об СНВ, вступивший в силу в феврале 2011 года, предполагает сокращение и ограничение обеими сторонами количества развернутых и неразвернутых стратегических наступательных вооружений. И РФ, и США должны снизить число таких носителей до 700 единиц, а число ядерных боезарядов на них — до 1550. Договор заключен на десятилетний срок.