Москва, 16 января, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Торги на валютном рынке в «пятницу 13» открылись незначительным ростом по доллару и евро. Рублёвые пары торговались в боковом тренде до открытия торгов в Штатах. Перед длительными выходными в США курс доллара восстановился до отметки 59,86 руб., курс евро — до 63,58 руб. Ослаблению рубля способствовала коррекция цен на нефть до выхода данных Baker Hughes, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сегодня, 16 января, за баррель Brent дают 55,62 (+0,10%). Пара доллар/рубль находится в ценовом диапазоне 59,09—60,70 руб., который сформировался после выступления Дональда Трампа на пресс-конференции 11 января. Поскольку в США выходной день (День Мартина Лютера Кинга), то есть вероятность незначительного укрепления рубля по итогам дня. На новости в этот день трейдеры не обращают внимания.

Нефть торгуется в плюсе (поддержка рублю). Бочка нефти Brent стоит 3320 руб. (комфортная цена для российского правительства). С 16 января начался налоговый период (продажа валютной выручки, спрос на рублёвую ликвидность). У рубля есть возможность при дальнейшем восстановлении нефтяных котировок вернуться к уровню 59,10. Укрепление курса доллара выше 59,90 руб. на время отложит укрепление рубля.