Давос, Швейцария, 16 января, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam обратилось к участникам предстоящего экономического форума в Давосе с призывом «принять меры» для преодоления глобального неравенства, передает Associated Press 16 января.

Пирамида капиталистического общества

Согласно заявлению Oxfam, теми же сбережениями, что и 3,6 млрд жителей планеты, владеют всего восемь миллиардеров, расположенных «на вершине» рейтинга Forbes — это основатель Microsoft Билл Гейтс, глава испанского дома моды Inditex Амансио Ортега, американский финансист Уоррен Баффет, мексиканский магнат Карлос Слим, владелец Amazon Джефф Безос, создатель Facebook Марк Цукерберг, владелец Oracle Ларри Эллисон и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

«Это позорно, что так много богатства сосредоточено в руках такого малого количества людей, когда каждый десятый человек (на планете) живет менее чем на $2 в день. Неравенство оставляет сотни миллионов людей в нищете, оно взрывает наше общество и подрывает демократию», — считает Винни Бианьима, исполнительный директор Oxfam.

Международный экономический форум в швейцарском Давосе будет проходить с 17 по 20 января. В качестве основной темы форума заявлено «Ответственное лидерство» — ожидается, что главным вопросом ежегодной встречи бизнес-элиты и мировых лидеров станет избрание Дональда Трампа новым президентом США, инаугурация которого совпадает с днем закрытия форума.