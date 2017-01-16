Новосибирск, 16 января, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Выборы президента России намечены на 2018 год. Однако, в Новосибирской области уже сейчас начали выдвигать версии о том, кто из региона будет баллотироваться на этот пост. Так, член Общественного совета по транспорту Новосибирской области Владимир Кириллов написал на днях на своей странице в Facebook, что «многое в поведении мэра Новосибирска Локотя (Анатолий Локоть — мэр города Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ — прим. ИА REGNUM ) и в его болезненном увлечении «позитивчиком» и самопиаром в последнее время объясняется, возможно, планами обкома КПРФ выдвинуть его кандидатом в президенты РФ на выборах 2018 года».

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«И это не шутка. Да, сейчас Локотю крайне важно создать имидж «успешного хозяйственника» путем усиления медийной активности. Многие заметили его нарочитое предновогоднее настроение во время пресс-конференции на НГС, все списали это на предновогодний ажиотаж. Нет, для троцкистов главное — движение, цель — ничто. А тут опять предвыборная компания, все можно списать на происки политических конкурентов, «заказ» и Путина. Хотя более чем уверен, что такой кандидат, как Локоть, на выборах президента будет удобен всем, в том числе администрации президента. 21-го коммунисты заявили митинг на пл. Ленина — очевидно, Локоть им не откажет. Предвыборная компания началась, и мы ее заложники», — считает представитель новосибирской общественности Владимир Кириллов.

В свою очередь, пресс-секретарь Анатолия Локтя Артем Роговский отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что планов баллотироваться на выборах президента России у мэра Новосибирска нет. Роговский не понимает, откуда у Кириллова такие предположения.

«Не могу говорить за другого человека, почему он делает такие заявления. Анатолий Евгеньевич продолжает работать там, куда его выбрали новосибирцы — мэром города. Больше и не скажешь ничего», — сказал Роговский.

Депутат горсовета Новосибирска Ирина Путинцева отмечает, что у каждого гражданина в нашей стране есть право выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.

«Но есть и осознание огромной ответственности за свои действия, понимание, что данный пост — это и политическая команда твоих единомышленников. Я думаю, если Анатолий Локоть определит для себя такую возможность, это будет его выбор. Каждый житель города Новосибирска в праве будет определить для себя: поддержать его в этом выборе или нет», — сказала депутат.

Новосибирский политолог Александр Барсуков считает, что подобные новости, это, скорее, «технологии создания медийного резонанса».

«Не следил специально за новостями по поводу выдвижения мэра Новосибирска в качестве кандидата на пост президента РФ и думаю, что это, скорее, не намерение действующего мэра, а технологии создания медийного резонанса. Внимание к мэрии в последнее время действительно более пристальное со стороны общественности и вызвано это, скорее, управленческими и хозяйственными вопросами, которые необходимо решать. Реальное укрепление имиджа Анатолия Локтя будет в формулировании и осуществлении региональной публичной политики. В противном случае, избиратели Новосибирска разочаруются не только в мэрии, но и в проявленной поддержке коммунистов. С этой точки зрения, КПРФ должна быть заинтересована в укреплении своих позиций и выполнении обещаний перед избирателями», — подчеркнул ИА REGNUM политолог.

А Владимир Кириллов подчеркивает, что для такого заявления, которое он сделал публично, все же есть основания.

«Александр Абалаков выдвинул Локотя в кандидаты в президенты на заседании обкома в конце декабря», — подчеркнул общественный активист.

Коммунист Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска в апреле 2014 года на четыре года. Он совмещает эту должность с обязанностями главы обкома КПРФ в Новосибирской области. Некоторые представители новосибирской общественности ожидали, что с приходом мэра-коммуниста произойдут кардинальные изменения и связывали с ним «большие надежды». Однако, расположенность общественных активистов к Анатолию Локтю очень быстро сменилась на немилость. Теперь, некогда поддержавшие Локтя на выборах в мэры Новосибирска активисты все чаще высказывают недовольство относительно работы мэра-коммуниста. А некоторые эксперты уверены, что в действиях нынешнего мэра нет ничего удивительного, ведь он много лет работает в системной власти, и он системный игрок, просто не из «Единой России». И в этом смысле, все поступки и решения мэра логичны и обстоятельны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что очередные президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года: досрочных выборов не будет.

Читайте также: Памфилова назвала сроки проведения президентских выборов в РФ