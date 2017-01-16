Нью-Йорк, США, 16 января, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Brexit — это «великое событие», и надеется на «особые отношения» Соединенных Штатов и Великобритании, передает Reuters 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я думаю, что Brexit станет великим событием», — сообщил Трамп в интервью журналистам.

По словам Трампа, он считает, что выход из Евросоюза даст Объединенному Королевству новые возможности в экономике.

«Я скажу вам, что тот факт, что фунт стерлингов понизился — это отлично, — считает Трамп. — Потому что (из-за повышенного курса — прим. ИА REGNUM ) в Великобритании… невозможно вести бизнес».

Также избранный президент выразил надежду на «особые отношения» США и Великобритании после Brexit, в том числе не исключил возможности ускоренного подписания соглашения о свободной торговле между странами.

«Мы будем работать, чтобы сделать это быстро, правильно и хорошо для обеих сторон — сообщил Трамп. — Я буду встречаться с (Терезой Мэй — прим. ИА REGNUM ). Она обратилась с просьбой о встрече, и мы проведем ее сразу после того, как я окажусь в Белом доме».

Кроме того, Трамп не исключил, что многие европейские страны могут последовать примеру Великобритании, и также начать выход из Европейского союза.

«Я считаю, что другие тоже будут уходить. Если посмотреть на вторжение беженцев в разных частях Европы… Я думаю, будет очень трудно удержать их вместе, потому что люди разозлены», — считает избранный президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Великобритания на референдуме проголосовала за выход страны из Евросоюза, после чего островное государство находится в ситуации Brexit (от английских слов Britain и exit) — процедуры «развода» Объединенного Королевства с Евросоюзом. Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте текущего года и должны занять около двух лет.

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Стоит отметить, что избрание республиканца Дональда Трампа президентом на общенациональных выборах в США 8 ноября многие сравнивают именно с Brexit — оба события вызвали «ужас» актуальной политической элиты Соединенных Штатов и Западной Европы и произошли вопреки политической конъюнктуре, благодаря прямому волеизъявлению граждан. Одним из факторов, сыгравшим роль в голосовании граждан Великобритании и США, стало недовольство текущей миграционной политикой.