Мадрид, 16 января, 2017, 00:38 — ИА Регнум. 15 января в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Психуан» был разыгран матч 18-го тура Испанской Премьер-лиги (BBVA) между командами «Севилья» и «Реал» Мадрид. Матч завершился со счетом 2:1.

Sevillafc.es Победа Севильи

В случае победы «нервионцы» обгонят «Барселону» и прервут 40-матчевую беспроигрышную серию «королевского клуба». Если «сливочные» одержат победу, то оторвутся от «сине-гранатовых» на 5 очков.

Обе команды прекрасно оборонялись, и лишь только на 65-й минуте был назначен пенальти в ворота хозяев за фол от Серхио Рико на Даниеле Карвахале. Штатный пенальтист мадридцев Криштиану Роналду мощным ударом в правый нижний угол забил первый гол в этой встрече — 0:1

На 85-й минуте капитан «Реала» Серхио Рамос очень неудачно направил мяч в свои ворота — 1:1.

Через 8 минут Стеван Йоветич вырвал победу для хозяев — 2:1.

Беспроигрышная серия «Реала» завершена!

На данный момент «Севилья» поднялась на 2-е место, набрав 39 очков после 18-ти туров лиги. «Реал» после 17-ти матчей чемпионата оторвался от «Барселоны» на 2 очка.

Составы на матч:

«Севилья»: Рико, Эскудеро, Рами, Пареха, Марьяно, Н’Зонзи, Иборра, Насри, Витоло, Васкес, Бен-Йеддер.

«Реал»: Навас, Начо, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Марсело, Роналду, Бензема.

Главный арбитр матча: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Голы: Роналду (пен) 65 — 0:1, Рамос (авг) 85 — 1:1, Йоветич 90+3 — 2:1.