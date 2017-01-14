Москва, 14 января, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, победивший 8 ноября 2016 г. на президентских выборах в США, делает «большую ставку» на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сенатор Алексей Пушков написал на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп делает большую ставку на встречу с Путиным, — написал политик. — С этой встречи, вопреки скептикам, может начаться новая точка отсчета в отношениях России и США».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что он готов отменить санкции против Российской Федерации (РФ), введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

В то же время миллиардер заявил, что не собирается отменять санкции против Москвы «по крайне мере некоторое время» после своего вступления в должность.

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