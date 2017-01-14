Москва, 14 января, 2017, 14:15 — ИА Регнум. На Крымском полуострове будут развернуты дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сегодня, 14 января, заявил журналистам командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Севастьянову был задан вопрос о том, будут ли направлены в Крым дополнительные комплексы С-400. Он ответил, что «это все предусмотрено». Сроки поставок генерал уточнить отказался.

Напомним, ранее стало известно, что в Крыму заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный полк 4-й армии Военно-воздушных сил и противоракетной обороны Южного военного округа (ЮВО), вооружённый системой С-400 «Триумф».