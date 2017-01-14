«Россия не ждет каких-то милостей от Трампа»
Москва, 14 января, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Вновь избранный президент США Дональд Трамп не будет делать резких движений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
«Политика для Трампа — новый вызов, и ему нужно время, чтобы самому детально разобраться в ситуации, не полагаясь ни на каких советников, чтобы выработать собственную позицию», — сказал сенатор.
«Россия не ждет от сорок пятого американского президента каких-то милостей», — говорит парламентарий. «Трезвый, непредвзятый взгляд на реалии XXI века, понимание, что у России есть свои интересы и возможности их отстаивать, непоказное стремление сделать мир безопаснее — вот чего мы ждем от Дональда Трампа, и этого вполне достаточно, чтобы российско-американские отношения вошли в нормальное русло», — заявил Клинцевич.
Избранный президент США Дональд Трамп готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. Об этом политик сказал в интервью Wall Street Journal. В то же время будущий президент заявил, что не собирается отменять санкции «по крайне мере некоторое время» после своего вступления в должность.