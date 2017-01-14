Москва, 14 января, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Вновь избранный президент США Дональд Трамп не будет делать резких движений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Gage Skidmor Дональд Трамп

«Политика для Трампа — новый вызов, и ему нужно время, чтобы самому детально разобраться в ситуации, не полагаясь ни на каких советников, чтобы выработать собственную позицию», — сказал сенатор.

«Россия не ждет от сорок пятого американского президента каких-то милостей», — говорит парламентарий. «Трезвый, непредвзятый взгляд на реалии XXI века, понимание, что у России есть свои интересы и возможности их отстаивать, непоказное стремление сделать мир безопаснее — вот чего мы ждем от Дональда Трампа, и этого вполне достаточно, чтобы российско-американские отношения вошли в нормальное русло», — заявил Клинцевич.

Избранный президент США Дональд Трамп готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. Об этом политик сказал в интервью Wall Street Journal. В то же время будущий президент заявил, что не собирается отменять санкции «по крайне мере некоторое время» после своего вступления в должность.