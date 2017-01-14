Рим, 14 января, 2017, 11:41 — ИА Регнум.



Magharebia Халифа Хафтар

Итальянская газета La Repubblica предлагает Западу задуматься над тем, зачем генерал Халифа Хафтар, бывший офицер на службе у Каддафи, «который возглавляет армию на востоке Ливии и поддерживает правительство Тобрука (не признанное ООН), посетил российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который проходил у побережья Киренаики после участия в бомбардировках по Сирии».

На борту авианосца генерал был принят адмиралами России, он также участвовал в видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу. С Хафтаром на борт авианосца также поднялись командиры сухопутных войск и военно-воздушных сил правительства Тобрука.

Издание предлагает читателям обратить внимание на тот факт, что в течение нескольких месяцев единственным правительством, которое признало ООН (и, следовательно, Совет Безопасности, членом которого числится и Россия), является правительство в Триполи. Но генерал Хафтар в течение нескольких месяцев ведет кампанию по делигитимации правительства в Триполи, а в некоторых случаях «проводит атаки против войск Сараджа».

«Такой ход Москвы бросает опасный свет на возможность проведения с Хафтаром переговоров в Триполи», — подчеркивается в статье, поскольку в течение нескольких месяцев правительство Фаиза Сараджа пытается наладить переговоры с Хафтаром, но «генерал хочет для себя роль лидера будущей объединенной армии Ливии, не подчиняясь политической власти. В то время как правительство Сараджа ожидает, что военные руководители будут под контролем политической власти».

Визит на борт «Адмирала Кузнецова» произошел спустя несколько часов после открытия посольства Италии в Триполи, и это противоположный сигнал Западу из Москвы, по мнению La Repubblica, так как Рим (и ЕС) поддерживают правительство Триполи. «На самом деле ливийские фракции вместо того, чтобы объединиться, подают знак, что они способны найти различных спонсоров среди региональных держав, а также и сверхдержав, с заметным отсутствием четкой линии из Соединенных Штатов», — сообщает газета.

В ноябре прошлого года Хафтар был с визитом в Москве, его принимал министр иностранных дел Лавров и министр обороны Шойгу. «После укрепления позиций президента Асада в Сирии, Россия продолжит работать, чтобы расширить сферу своего влияния на Ближнем Востоке: Хафтар является «конем», на которого русские ставят в Ливии», — восклицает автор статьи. Плюс поддержка генерала Аль-Сиси в Египте, это «местный генеральный спонсор», который был близок к Каддафи и в восьмидесятых годах бежал в Соединенные Штаты, где жил в течение десяти лет под защитой ЦРУ. «Таким образом, Россия официально отрекается от правительства Сараджа в Триполи, и работает над тем, чтобы поставить Хафтара по главу страны», — подводит итог издание.