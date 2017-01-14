Вашингтон, 14 января, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставить в силе введённые Бараком Обамой санкции против России «по крайней мере, на некоторое время». Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом Трамп не исключил отмены санкций в будущем. «Если мы ладим, если Россия действительно помогает нам, то для чего санкции, если кто-то вместе делает по-настоящему великие вещи», — сказал он.

Будущий глава Белого дома также выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они хотели бы встретиться, и это меня абсолютно устраивает», — заявил Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января уходящий президент США Барак Обама заранее продлил ещё на один год санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Крыма и Украины, срок действия которых истекал в марте 2017 года.

В конце декабря Обама также подписал указ о введении санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему. Новые меры коснулись в частности ФСБ, ГРУ и ещё ряда организаций.

Тогда же Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США. Им было предписано в течение 72 часов покинуть страну.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, но дальнейшие шаги в двусторонних отношениях будет соотносить с действиями администрации Дональда Трампа.