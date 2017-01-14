Мосул, Ирак, 14 января, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака освободили от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Университет Мосула, передает «Синьхуа» 14 января.

U.S. Army Иракские солдаты

По сообщению военных, штурм зданий Университета в восточной части города начался утром 13 января, к настоящему моменту большая часть комплекса зданий отбита у террористов.

Кроме того, армия продвинулась в районах аль-Садрия, аль-Насер и аль-Файсала, а также достигла реки Тигр в центре восточной части города.

Военные Ирака надеются «вернуть себе контроль над всем левобережьем города Мосула в ближайшие три-четыре дня».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января армия Ирака отчиталась о захвате здания правительства провинции Ниневия в Мосуле, военные водрузили над ним иракский флаг. На данный момент до 85% восточной части города, удерживаемого ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года, контролируется правительственными войсками.