Банжул, 14 января, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Переговоры между президентом Гамбии Яхья Джамме и делегатами от стран ЭКОВАС о мирной передаче власти в стране ни к чему не привели, передает Associated Press 13 января.

Гамбия

По словам пресс-секретаря Халифы Салла, президенту Нигерии Мохаммаду Бухари, возглавлявшему делегацию, не удалось уговорить Джамме передать власть его политическому противнику Адаме Барроу, который победил на общенациональных выборах в декабре.

Пресс-секретарь напомнил, что политический кризис в Гамбии может закончиться кровопролитием — в случае, если президент Джамме откажется добровольной покинуть пост 19 января, когда официально заканчиваются его полномочия.

«Ожидается, что гамбийские народ и международное сообщество не будет сидеть и ждать… Человек, признанный избранным должен вступить в должность», — пояснил Салла позицию стран ЭКОВАС.

Ранее лидеры стран ЭКОВАС и Африканского союза уже заявляли о возможности вооруженного вмешательства в политический кризис в Гамбии, из-за которого в африканской стране начались беспорядки и увеличился поток беженцев в соседние страны. Парламент Нигерии был готов предоставить президенту Яхья Джамме политическое убежище и гарантии безопасности, однако лидер Гамбии, уже заявлявший, что «передаст власть только Аллаху», не пошел ни на какие уступки.

Как сообащало ИА REGNUM, на прошедших 1 декабря всенародных выборах президента Гамбии победу одержал кандидат от оппозиции Адама Барроу, набравший 45,5% голосов. За Яхья Джамме проголосовали 36,7% избирателей. Президент Джамме первоначально признал поражение, однако 9 декабря внезапно передумал. Отказ Джамме от мирной передачи власти вызвал политический кризис в стране.