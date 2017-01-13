Нью-Йорк, США, 14 января, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Международная общественная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) считает, что украинским властям следует пересмотреть решение о запрете на вещание российского телеканала «Дождь». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Drive2.ru Цензура

«Украина должна немедленно отменить указ о запрете трансляции независимой России телекомпании «Дождь», — заявила региональный координатор CPJ Нина Огнянова. — Этот неуклюжий жест цензуры русскоговорящих украинских зрителей контрапункта российским государственным СМИ».

Как передавало ИА REGNUM, решение о запрете вещания «Дождя» было принято на заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 12 января. Телеканал обвинили в распространении информации, посягающей на «территориальную целостность Украины» (в частности, в эфире демонстрировалась карта с российским Крымом).

Комментируя ситуацию, генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева пояснила, что телеканал в данном случае руководствуется российским законодательством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что если информация о запрете вещания телеканала на Украине соответствует действительности, то российская сторона обязательно проинформирует об этом ОБСЕ.

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