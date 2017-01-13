Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга собрались возле Исаакиевского собора на встречу с депутатами, чтобы выразить свой протест против передачи собора Русской православной церкви. Об этом сегодня, 13 января, сообщают местные СМИ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Внутреннее убранство Исаакиевского собора

Сообщается, что возле Исаакиевского собора собралось около 800−1000 жителей Санкт-Петербурга. Мероприятие было проведено в виде встречи депутатов с избирателями. Был представлен коллективный депутатский запрос с просьбой отменить постановление о передаче собора в ведение РПЦ. Акция прошла мирно.

Также на встрече была подписана официальная заявка о проведении митинга против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Митинг состоится 28 января на Марсовом поле.

10 января стало известно, что власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию. При этом в 2015 году Смольный по экономическим соображениям ответил на аналогичные требования отказом. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Петербург останется собственником собора.