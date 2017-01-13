Москва, 13 января, 2017, 20:25 — ИА Регнум. По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), четверть всех продуктов питания в России фальсифицируется. Такое шокирующее заявление сделал сегодня, 13 января, помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

Высокие стандарты советского пищепрома

«Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции», — заявил Алексеенко. Он подчеркнул, что регулярные выборочные проверки Россельхознадзора показывают, что устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции России.

Также Алексеенко добавил, что в России фальсифицируются все виды пищевой продукции, кроме яиц. «Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сказал он.

Алексеенко констатировал, что компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении. «Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», — считает Алексеенко.