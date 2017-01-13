Москва, 13 января, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Объяснение заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяны Барсуковой, которое она дала ряду российских СМИ, наглядно показывает, как работает московский департамент, считает эксперт общественной организации по защите семьи «РВС» Александр Коваленин. Об этом он сегодня, 13 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM. По его словам, она произносит как о чём-то нормальном: «У одного из детей в детсаду заметили синяк — и мы решили всех 10 детей поместить в безопасное место».

Детская площадка

«То есть это для них нормально: просто взяли — и решили, на «вдруг». Вдруг там избивают! Их подозрения достаточно, чтобы забрать ребёнка, разбившего на улице коленку», — отметил эксперт.

Далее правозащитник пояснил, что, во-первых, синяк не представляет угрозы здоровью, следовательно, законных оснований для, как он выразился, «забирания» даже одного ребёнка не было. Впрочем, подопечного забрать легче — приказом об отстранении от опекунства, но об этом ведь речь не идёт. Во-вторых, видно, как легко, без всякого суда, лишь от одного вида синяка, вынести приговор «жестокое обращение». Эксперт также напомнил, что после вынесенного на основании синяка приговора «жестокое обращение» остается один шаг до реального уголовного обвинения родителей.

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«Это в чистом виде работа ювенальных методичек, в которых жестоким обращением называется всё, что приносит ребёнку неудовольствие», — констатировал правозащитник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информационное поле страны взорвало сообщение о том, что из многодетной семьи изъяли двенадцать детей, некоторые из которых, возможно, больны ВИЧ. К делу сразу же подключилась уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова, департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, в чьем ведомстве находятся органы опеки и попечительства, а также московский уполномоченный по правам детей Евгений Бунимович. Очень долго не было никакой информации о происходящем в семье, либо она была противоречивой. После того как всем заинтересованным сторонам все же удалось отчасти разобраться в ситуации, отчасти подтвердились нехорошие слухи о нездоровье детей. Но главное, о возможных нелицеприятных действиях органов соцзащиты и полиции.

Добавим, как выяснилось, изъяты 10 детей.

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