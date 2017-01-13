Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года составил почти 596 тыс. человек, что на 25% превышает показатель за аналогичный период рубежа 2015−2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в ООО «Воздушные ворота северной столицы» — управляющей компании аэропорта.

MoukhametovR Аэропорт «Пулково»

Наиболее популярными российскими направлениями у петербургских авиапутешественников в праздничные дни стали Москва, Сочи и Ростов-на-Дону. Среди зарубежных городов чаще всего вылетали из «Пулково» во Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Прагу.

«Самые загруженные дни пришлись на 30 декабря и 8 января, когда Пулково принял 44 586 и 45 006 пассажиров соответственно», — отметили в пресс-службе воздушной гавани. Лидерами по объему перевозок из Петербурга в праздники стали отечественные авиакомпании «Россия» «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» и иностранные Lufthansa, Emirates Airlines и Uzbekistan Airways.

Как сообщалось, российские туроператоры впервые с 2014 года отмечают рост выездного турпотока на новогодние праздники в 2017 году. Турпоток вырос на 10−15% по сравнению с 2016 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Читайте также: Выездной турпоток в новогодние каникулы вырос на 10−15% — АТОР

Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург в зимний период 2016—2017 годов, превысило на 30% аналогичный показатель 2015−2016 годов, сообщили ранее в городском Комитете по развитию туризма.

В прошедшие новогодние праздники Санкт-Петербург посетило около 390 тысяч человек, из них примерно 40 тысяч иностранных граждан (с собственно туристическими визами) и 330 тысяч российских граждан.