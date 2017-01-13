Москва, 13 января, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Госдума отказалась вводить систему государственного софинансирования расходов граждан на капремонт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, соответствующий законопроект отклонила в первом чтении нижняя палата парламента.

Images Money Расходы на капремонт

Законопроект предусматривает, что расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществляются частично за счет средств государственной и муниципальной поддержки. Собственники помещений вносят свою долю софинансирования, которая не должна превышать 15% от общей суммы расходов на ремонт их дома. Остальные средства предоставляют соответствующие бюджеты или специализированные государственные институты развития.

Вместо бессрочной системы взимания и накопления взносов на капитальный ремонт законопроект предлагает установить период их уплаты, не превышающий 5 лет, и привязать его к конкретным срокам ремонта в конкретном доме. Сроки капремонта, согласно законопроекту, должны устанавливаться соответствующей региональной программой. Законопроект предусматривает возможность проведения независимого аудита расходования средств на капремонт.

«Полноценный капитальный ремонт многоквартирных домов без государственного софинансирования невозможен. Попытки провести его только за счет средств граждан обернутся деградацией жилого фонда, и в дальнейшем придется вкладывать гораздо больше средств, чем требуется сейчас», — полагает автор законопроекта депутат Валерий Рашкин (КПРФ). По его словам, дополнительные расходы на оплату капитального ремонта усугубили «и так непростое положение граждан», взносы на капремонт, по его мнению, являются «скрытым налогом».

Комитет по жилищной политике и ЖКХ не поддержал законопроект. «Объемы домов, нуждающихся в капремонте, значительные. Эффективность действующей системы капремонта доказывается на практике. Законопроект не проработан, и механизм, который предлагается, уже утратил свою актуальность, это перевернутая страница», — отметил выступивший от профильного комитета первый зампред комитета по ЖКХ и жилищной политике Александр Сидякин («Единая Россия»). «Финансово-экономического обоснования нет, источников финансирования нет, непонятно, где брать эти средства», — подчеркнул зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»).