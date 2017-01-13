Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Утром и днем в субботу, 14 января, в Петербурге ожидается сильный снег, который серьезно осложнит дорожную обстановку. С таким предупреждением сегодня выступило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, призвав петербуржцев и гостей города соблюдать осторожность при нахождении на улицах и дорогах.

Уборка снега в СПб

По прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 января снег будет сопровождаться юго-восточным и южным ветром, ночью скоростью до 11 м/с, днем 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −1…−3 градуса, днем около нуля.

В Ленинградской области 14 января также ожидаются значительные осадки.

«Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, утром и днем повсеместно сильный, местами умеренный снег. В отдельных районах слабая метель, налипание снега», — отмечается в прогнозе синоптиков для 47 региона.

Температура воздуха в течение суток — от нуля до минус 5 градусов. На дорогах будет сложная обстановка.

По данным на 9 января 2017 года, с ноября 2016 года в Петербурге выпало около 125 см осадков (за прошлый сезон — 98 см, позапрошлой зимой — 96 см).