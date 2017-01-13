Казань, 13 января, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Глава Зеленодольского района Александр Тыгин (Татария) подписал указ, согласно которому у должников за энергоносители могут изымать несовершеннолетних детей. Он, пояснил, что изъятие четко регламентируется законодательством и должно происходить только в случае угрозы жизни и здоровью детей, сообщает «БИЗНЕС Online».

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Отбирание ребёнка

В частности, в тексте документа говорится, что в случае обнаружения несовершеннолетних детей в семьях должников районный отдел опеки и попечительства должен организовать работу по «изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители».

«Смысл нашего протокола в том, что должники — всегда рисковая категория. И необходимо оценивать, есть ли риск жизни и здоровью детей. Если такой риск есть — решения должны быть приняты своевременно», — пояснил глава района.

Тыгин сослался на несчастный случай, произошедший зимой прошлого года в одном из сел Лениногорского района республики. Напомним, дом, в котором проживали родители и пятеро детей, был отключен от газоснабжения за долги. Семья отапливала помещение с помощью электрических нагревательных приборов. В ночь на 9 января прошлого года в доме произошел пожар, в котором погибли мать и дети. Причиной пожара стало короткое замыкание. Как установили специалисты, электропроводка в сгоревшем доме работала в аварийном режиме.

И. о. прокурора республики Артем Николаев поручил провести проверку информации об указанном распоряжении главы Зеленодольского района. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям местных властей, в том числе проверит соответствие распоряжения главы района требованиям федерального законодательства.

В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила о поручении главы государства проанализировать практику необоснованного изъятия детей из семей. В связи с этим, сообщало ранее ИА REGNUM, Кузнецова направила запрос в прокуратуру. Она считает, что существуют достаточные меры по давлению на неплательщиков, а превышать их, «тем более манипулируя изъятием детей, недопустимо».

При этом начальник пресс-службы исполкома Зеленодольского района Александр Коршунов рассказал Life, что наличие долга за ЖКУ не является условием для изъятия детей. «В Зеленодольском муниципальном районе 10 тыс. лицевых счетов по ЖКХ, и только 98 семей в социально опасном положении, в которых есть дети», — отметил Коршунов.