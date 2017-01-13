Анкара, 13 января, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Турецкий парламент одобрил конституционную реформу, позволяющую президенту быть членом политической партии и издавать указы, оппозиция считает, что данный закон способствует укреплению авторитаризма в стране, сообщает 13 января Reuters.

Recep Tayyip Erdoğan Реджеп Тайип Эрдоган

Правящая партия справедливости и развития, при поддержке Партии национального действия протолкнула закон, по которому президент Рэджеп Эрдоган станет сильным лидером, «который не позволит возвращению страны к хрупким коалиционным правительствам прошлого».

Одобренные законы позволят президенту сохранить свои связи со своей партией, при этом оставаясь на посту президента.

В соответствии с новыми изменениями, президент страны может быть избран не более чем на два пятилетних срока. Следующие выборы должны состояться в 2019 году.