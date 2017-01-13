Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Петербургский бюджет недополучит около полумиллиарда рублей, которые пошли бы на сохранение культурного наследия, если передаст в безвозмездное пользование Русской православной церкви Исаакиевский собор. Об этом 13 января заявил депутат городского парламента, руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музей-памятник Исаакиевский собор

По мнению Ковалева, после передачи собора церкви финансирование реставрационных программ Смольному придется увеличить на сумму от 300 млн до 500 млн рублей, причем источники этих средств при нынешней экономике и в отсутствие продажи билетов в Исаакий депутату не ясны.

В 2016 году Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» получил около 800 млн рублей дохода, который пошел, в частности, на реставрацию нескольких храмов Санкт-Петербурга.

«Теперь на музей «повесили» еще здания на Думской и Большой Морской улицах, и они нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. Общий объем реставрационной программы КГИОП в этом году составил примерно 2,5 млрд рублей», — отметил Ковалев. Он обратил внимание, что доходы от Исаакиевского собора обеспечивают одну пятую всей петербургской реставрации.

«Город теряет этот объем. Просто выбросить несколько сотен миллионов, которые идут на восстановление культурного наследия — это что такое? Более идиотское решение придумать невозможно. Как церковь будет получать эти доходы вместо музея?», — интересуется «эсер».

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Как уже известно, вход в Исаакиевский собор РПЦ планирует сделать бесплатным, решение о доступности колоннады собора пока не принято. Ковалеву кажется сомнительным, что устав Московского патриархата позволит открыто заниматься коммерческой деятельностью и продажей экскурсий, значит, оплата работы сотрудников будет вестись через некие «пожертвования» от туристических фирм, предполагает он.

«Речь идет фактически о мошенничестве. Через «левую» схему деньги уходят из-под контроля налоговых и других контролирующих органов. Борьба идет за приобретение церковью себе неконтролируемого источника дохода в размере как минимум нескольких сотен миллионов рублей», — убежден Алексей Ковалев.

Он призвал горожан прийти на встречу с депутатами на ступенях Исаакиевского собора 13 января в 18:00. В ходе мероприятия предполагается обсудить ход общественной кампании против передачи Исаакия в руки РПЦ.

«Подписаться в Интернете просто, как сидеть раньше на кухне и обсуждать власть. Я понимаю, у нас сейчас даже на выборы не ходят, но я хотел бы, чтобы сегодня как можно больше людей пришло на сход у Исаакиевского собора», — сказал Алексей Ковалев.

Депутат Борис Вишневский («Яблоко») уведомил полицию о предстоящей встрече с избирателями, чтобы та защитила собравшихся от провокаторов и обеспечила порядок. Тем не менее, директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров закроет храм в 16:00, чтобы защитить объект культурного наследия мирового значения от потенциальной угрозы уличного конфликта.

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Добавим, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «с пониманием» относится к передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, но призвал не торопиться при решении этого вопроса, чтобы учесть интересы верующих, туристов и музейного сообщества.

При этом парламентарий напомнил, что в ноябре 2010 года Госдумой был принят закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», в связи с чем считает недопустимым переводить дискуссию в политическую плоскость.