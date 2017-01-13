Берн, 13 января, 2017, 14:12 — ИА Регнум.



ivabalk Морозный день

Управление Верховного комиссара по делам беженцев выразило 13 января острую обеспокоенность относительно судьбы беженцев и мигрантов, особенно подверженных холодам, установившимся над частью европейского континента, сообщает Le Figaro.

По словам официального представителя агентства ООН Сесиль Пуйи, её ведомством было зарегистрировано по меньшей мере пять смертельных случаев из-за переохлаждения среди мигрантов, тогда как в непростых условиях находится тысяча других мигрантов и беженцев, живущих в неотапливаемых палатках и центрах размещения в Греции.

«Речь идет о спасении человеческих жизней, а не о куче бума или о том, чтобы следовать бюрократическим планам», — в свою очередь, отметила Сара Кроу, официальный представитель ЮНИСЕФ.

По мнению обоих агентств ООН, необходимой задачей является предоставление помощи беженцам в Греции и в Сербии.