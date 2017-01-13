Каракас, 13 января, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Проекты венесуэльской госкомпании PDVSA по добыче нефти в 2017 году окажутся на 23-летнем минимуме по объемам нефтепроизводства. Предполагается, что в текущем году компанию ждут большие трудности. Об этом со ссылкой на документы PDVSA пишет Reuters.

Pixabay.com Флаг Венесуэлы

В этом году PDVSA планирует добывать по 2,5 млн баррелей нефти в сутки, увеличив производство с 2,49 млн баррелей в день в первые 11 месяцев 2017 года всего на 5 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют представленные в декабре стратегические планы компании на ближайшие девять лет. Такие показатели в целом сопоставимы с уровнем нефтепроизводства в Венесуэле в 1993 году.

Издание пишет, что доходы нефтяной компании, на долю которой приходится большая часть доходов Венесуэлы от экспорта и финансирование социалистического правительства, сократились в результате падения производства почти на 10% в 2016 году. Это, в свою очередь, произошло из-за осложнения ситуации в экономике и падения цен на нефть.

Плохое финансовое положение компании вызывает операционные сбои и способствует экономическому спаду в Венесуэле. Три года рецессий и резкое повышение цен негативно повлияло на жизнь венесуэльцев, способствуя увеличению голода среди населения и делая грабежи супермаркетов обычным делом. По данным некоторых экономистов, в 2016 году ВВП в стране сократился более чем на 10%.

Агентство отмечает, что венесуэльская PDVSA редко публикует свои документы, в частности, детали своих бизнес-планов. Однако в этом 261-страничном документе компании указывается на то, что она ожидает в 2017 году дефицит импортных разбавителей, которые необходимы для сверхтяжелой сырой нефти в соответствии с планами по обслуживанию своих НПЗ.

Одним из покупателей венесуэльской нефти является Китай. У Каракаса и Пекина есть специальная программа по поставкам нефти. Этот политический союзник Венесуэлы предоставил ей кредит в размере $50 млрд сроком на десять лет, а Каракас обязуется осуществлять бесперебойные поставки топлива. В 2017 году экспорт нефти в КНР должен увеличиться на 55% по сравнению с 2016 годом и достигнуть 550 тыс. баррелей в сутки.

Такие планы по повышению поставок нефти в Китай никак не объясняются. Однако, как указывает издание, это может означать конец льготного периода между Венесуэлой и Пекином, позволившего в 2016 году Каракасу сократить поставки нефти в Китай до 355 тыс. баррелей в сутки. Притом, что годом ранее венесуэльцы экспортировали сюда 627 тыс. баррелей в сутки.

В докладе PDVSA также отмечается, что поставки нефти в Индию в 2017 году будут уменьшены на 15,5% до 360 тыс. баррелей в сутки. В отличие от Китая, Индия расплачивается за нефть наличными, поэтому сокращение экспорта топлива в этот регион может ухудшить и без того тяжелое финансовое положение Венесуэлы.

Как ранее писало ИА REGNUM, Венесуэла в декабре объявила, что планирует с 1 января 2017 года сократить нефтедобычу на 95 тыс. баррелей в сутки в рамках венских договоренностей стран ОПЕК и не ОПЕК. Как было сказано в заявлении министерства энергетики страны, с самого начала 2017 года венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA начнет процесс уменьшения добычи «без ущерба для своих международных договоренностей».

The Guardian опубликовала результаты исследования аналитиков консалтинговой компании Oxford Economics, по данным которых Венесуэла — страна, которая испытала наибольшие трудности от обвала цен на нефть среди всех нефтедобывающих стран. В связи с этим в 2014—2015 годах объем производства товаров и услуг в Венесуэле непрерывно снижался. По прогнозу МВФ, в 2016 году рецессия продолжится — ВВП упадет на 8%. Аналитики заранее предполагали, что падение продолжится и в 2017 году.