Багдад, 13 января, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Иракский спецназ достиг второго моста, который связывает восточную и западную части Мосула, сообщает 13 января Reuters.

Halasadi Иракский спецназ

Элитное подразделение по борьбе с терроризмом (CTS) достигло Моста Свободы.

Подразделения армии Ирака заняли часть университета Мосула, расположенного на северо-востоке города. Университет долгое время являлся базой террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Военные Ирака считают, что захват здания университета поможет в дальнейшем освобождении оставшихся мостов через реку Тигр.

Напомним, штурм второго по размерам города Ирака проводится с 17 октября иракскими силовиками и курдскими отрядами при воздушной поддержке коалиции, возглавляемой США.