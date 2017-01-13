Москва, 13 января, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В 2016 году российский авторынок сократился на 11%, сообщили 12 января, в «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ). Таким образом, за 2016 год в России было продано 1,4 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что стало худшим результатом за последние 10 лет и оказалось на 176,3 тыс. меньше, чем годом ранее. Напомним, в 2015 году падение продаж составило 36%.

balsas.it Авторынок

Лидерами на российском авторынке стали «АвтоВАЗ», KIA и Hyundai.

Растущие цены (за 2016 год стоимость автомобилей в среднем выросла на 15%) и снижение покупательской способности уже не первый год негативно сказываются на показателях рынка.

В свою очередь, низкий спрос на автомобили влечёт за собой снижение уровня продаж и сокращение объемов производства на автомобильных заводах.

Падение спроса замедляется, и велика вероятность, что в нынешнем году рынок начнет постепенно восстанавливаться, но это зависит от многих факторов, в том числе от цены на нефть. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов.

«Несмотря на оптимистичные прогнозы, ситуация в автобизнесе остается сложной. Если в 2017 году показатель продаж останется на уровне 2016, это можно будет считать успехом», — отметил Еськов.

«Результат 2016 года вполне нормальный и ожидаемый. На общем показателе сказался уход GM и Daewoo, а также фактический провал Mitsubishi и Nissan», — рассказал Михаил Чаплыгин, генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

По его словам, в 2017 году рынок не покажет существенного роста: его динамика может составить от 0 до — 5%.

В комитете автопроизводителей АЕБ настроены куда более оптимистично, продажи в 2017 году составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Таким образом, по прогнозу АЕБ Россию ждёт завершение четырёхлетнего периода падения продаж и возвращение российского авторынка к росту.