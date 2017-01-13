Москва, 13 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) призвал Роскомнадзор обратить внимание на возмутительный, по его мнению, сюжет на телеканале «Россия 24», посвященный хэштегу #сказочноеБали, который был использован российской моделью Натальей Горчаковой в своем сообщении в Instagram, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

RetinaCreative Бали

«Роскомнадзор обязан обратить на этот инцидент внимание. Так как употребление ненормативной лексики в СМИ запрещено законодательно», — заявил Рашкин.

По его мнению, российское телевидение «превратилось в мусорную свалку, где на одном канале обсуждают ругательства, а на другом — семейные измены, ссоры и колдунов». «Эфирное время уже не просто забивают чепухой, а обсасывают матерный хэштег, придуманный какой-то моделью», — посетовал Рашкин, добавив, что «интеллектуальный уровень нашего ТВ упал ниже плинтуса».

Парламентарий охарактеризовал соответствующий новостной сюжет как «низкопробную пошлятину», которая не содержит в себе ничего остроумного, развлекательного или даже забавного. Хуже того, сюжет легко могли увидеть дети, указал он.

«Я крайне опечален тем, что финансируемый из карманов налогоплательщиков телеканал докатился до такого», — говорит Рашкин.

Напомним, что история с грамматической ошибкой в хэштеге российской модели — слово «Бали» среднего рода, а не мужского, — не только быстро распространилась по Рунету, но и попал на федеральные каналы.

В частности на телеканале «Россия 24» хэштегу, который Наталья Горчакова прикрепила к своему сообщению об отдыхе, был посвящен пятиминутный сюжет, в котором в качестве шутки был предложен новый хэштег #сказочноеБутово как свидетельство «возможностей» русского языка.

«Фотографии на фоне кипящих волн так бы и остались оценены немногими, но всё решил хэштег #сказочноеБали», — заявил ведущий телепрограммы. «Наталья Горчакова действительно отдыхает на Бали, и об этом узнали миллионы. Теперь пользователи ломают голову, сознательно или нет ошиблась она», — объявил он, после чего продемонстрировал хэштег, который, по его словам, «озвучить невозможно».