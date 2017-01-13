Москва, 13 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России не решит проблему сбалансированности Пенсионного фонда, нужен комплексный подход. Об этом сегодня, 13 января, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«При модернизации пенсионной системы важно ответить на все вопросы: какие обязательства и в отношении какого количества граждан мы должны нести, что мы делаем в системе соцстраха с теми, кто в систему не платит, но получает обеспечение. Если мы будем говорить только про повышение пенсионного возраста, мы не решим проблему сбалансированности ПФР и его зависимости от федерального бюджета», — пояснила Голикова.

Читайте также: Пенсионный возраст в РФ надо повысить — Кудрин

Как сообщало ИА REGNUM, Центр стратегических разработок (ЦСР) во главе с Алексеем Кудриным предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, женщин — до 63 лет. В свою очередь министр труда Максим Топилин считает, что в ближайшие годы пенсионный возраст повышать не нужно, повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий.

Напомним, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.