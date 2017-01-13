Москва, 13 января, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Одним из факторов, способствующих росту экономики России, может стать увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин. Об этом заявил бывший глава Минфина, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сообщает 13 января портал «Банки.ру».

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Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, Кудрин отметил, что в настоящее время в России происходит постоянное сокращение численности трудоспособного населения. Он пояснил, что в своих прогнозах относительно экономического роста Центр исходит из того, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

«Мы перешли к тренду непрерывного снижения численности трудоспособного населения. Такой стране очень сложно начать экономический рост», — заметил он.

Алексей Кудрин также сообщил, что к 2030 году молодое поколение трудоспособного населения сократится на 10 млн человек, в то время как старшее поколение увеличится лишь на 3 млн. Такая ситуация станет для экономики страны серьезным вызовом, добавил он.