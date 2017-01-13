Москва, 13 января, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Снижение доллара в мире и усиление нефти оказывает поддержку рублю. Рублёвая цена барреля нефти сейчас высока — в районе 3500 рублей за баррель, что делает рубль недооцененным и стимулирует его рост, отмечает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Накануне нефть и рубль пережили сильные события — котировки марки Brent резко росли в течение дня с 53,6 до 55,6 долларов за баррель на фоне новых свидетельств о снижении поставок экспортёрами. И даже резкий рост запасов в США на 4,1 млн баррелей не остановил этот рост», — говорит эксперт.

В этот процесс неожиданно вмешался избранный президент США Дональд Трамп, указывает Гойхман. «Пресс-конференция Трампа не дала ответ на вопрос о будущей экономической политике, который хотел услышать рынок. Не были повторены его программные заявления о бюджетно-налоговом стимулировании экономики, инвестициях в инфраструктуру», — констатировал он.

Такая неопределённость расценена рынком как негатив — индекс доллара сильно «просел», и коррекция его продолжается, рассказывает эксперт. «Это и стимулирует дополнительно котировки черного золота. Сейчас актуальный их диапазон — 53,6−57 долларов за баррель», — констатирует аналитик.

Сейчас нефтяной фактор остаётся определяющим для рубля, полагает эксперт. «Снижение доллара в мире и усиление нефти оказывает поддержку рублю. Сейчас сильная поддержка для котировок — 59,2 рублей за доллар, сопротивление — 60,6 рублей за доллар. Рублёвая цена барреля нефти сейчас высока — в районе 3500 рублей за баррель, что делает рубль даже недооцененным и стимулирует его рост», — говорит он.

Важно, как российская валюта будет вести себя на уровне 59 рублей за доллар, подчеркивает эксперт. «Здесь могут быть препятствия его дальнейшему усилению со стороны экономических властей для сохранения дополнительных доходов бюджета», — предполагает Гойхман.