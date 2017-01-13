Якутск, 13 января, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Рост цен на продукты в Якутии, зафиксированный республиканской федерацией профсоюзов, оказался более чем в 2 раза выше, чем по официальным данным статистики. За 11 месяцев 2016 года продовольственные товары в регионе подорожали на 10,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерации. Однако по данным Росстата, рост цен на продукты в январе-ноябре прошедшего года был на уровне в 4,8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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Федерация профсоюзов Якутии мониторила цены на 34 наименования продовольственных товаров. Цены сверяли в продовольственных магазинах города Якутска, точках розничной торговли, а также на оптовых базах и рынках. Интересовала аналитиков в основном хлебная продукция, макаронные изделия, крупы, мясопродукты, рыбопродукты, консервы, молокопродукты, овощи.

Уже по итогам мониторинга за 8 месяцев наибольший рост цен наблюдался на макаронные изделия (15,3%), спагетти — (30,4%), гречку (16,1%), консервированные сайру (21,9%) и кильку (15,8%), сливочное масло (27,9%), творожную массу (18,6%), говядину (11,3%), свинину (5,5%), чир свежемороженый (18,3%), ряпушку (45,7%), сельдь соленую (10,9%), муку пшеничную (23,4%), творог (18,6%), растительное масло (5,6%), яйца (14,4%), соль (24,2%).

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Белый хлеб с января прошлого года подорожал в Якутске с 42 рублей до 43,8 рублей (на 4,3%), чёрный — с 40,3 рублей до 43,5 рублей (на 7,9%), нарезной батон — с 40,3 рублей до 42,9 рублей (на 6,3%). Молоко выросло в цене на 3,7%, сыр подорожал на 4,4%, кефир на 4,9%. В целом, если сравнить цены января 2016 года с декабрем 2016 года, то стоимость продуктов питания, включенных в список мониторинга, увеличилась на 10,3%.

По данным управления федеральной службы государственной статистики по Якутии, цены на продукты в республике выросли за 11 месяцев на 4,8%, а в целом инфляция составила 5,6%. Наиболее существенно подорожали чёрный чай (27,1%), сельдь (19,6%), соль (19,5%), подсолнечное масло (18,1%), кондитерские изделия (16,8%), фрукты и цитрусовые (15,6%), рыбные, овощные и мясные консервы (15,3%, 14,3% и 13,1% соответственно), безалкогольные напитки (13,4%), рыбопродукты (12,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на непродовольственные товары в республике оказался выше средних показателей инфляции и составил уже 6,8% по данным на ноябрь. Сильнее всего подорожали школьно-письменные принадлежности и канцтовары (на 17,7%), ювелирные изделия (17,1%), нитки (16,6%), часы, электротовары и бытовые приборы (на 15%), туалетное мыло (на 10,9%), обувь (на 10,3%), посуда (фарфоро-фаянсовая на 13%, стеклянная — на 10,5%). Кроме того, ощутимо выросли в цене чулочно-носочные изделия (8,7%), ткани (7,9%), одежда и бельё (6,9%), трикотажные изделия (6,4%) и медикаменты (5,3%).