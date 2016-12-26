В Якутии инфляция ударила по непродовольственным товарам

Якутск, , 08:00 — REGNUM За 11 месяцев 2016 года товары в республике стали дороже на 5,6%, за год (по сравнению с ноябрём-2015) — на 6,5%. Такие данные по инфляции опубликовало управление федеральной службы государственной статистики по Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За январь-ноябрь 2016 года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом рост цен был ещё более существенным и составил 8,9%. За месяц с октября по ноябрь цены выросли на 0,7%.

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Если говорить о продуктах, то за 2016 год платить ощутимо больше якутяне стали за рыбу и морепродукты, а также фруктово-ягодные консервы (на 11%), варенье, джем, повидло и мёд (на 9,9%), чёрный чай (на 9,5%), безалкогольные напитки (7,9%), соль (7,8%), овощи, фрукты и мороженое (6,8%), муку (6,4%).

Рост цен на непродовольственные товары в республике оказался выше средних показателей инфляции и составил уже 6,8% по данным на ноябрь. Сильнее всего подорожали школьно-письменные принадлежности и канцтовары (на 17,7%), ювелирные изделия (17,1%), нитки (16,6%), часы, электротовары и бытовые приборы (на 15%), туалетное мыло (на 10,9%), обувь (на 10,3%), посуда (фарфоро-фаянсовая на 13%, стеклянная — на 10,5%). Кроме того, ощутимо выросли в цене чулочно-носочные изделия (8,7%), ткани (7,9%), одежда и бельё (6,9%), трикотажные изделия (6,4%) и медикаменты (5,3%).

Что касается тарифов, то на 12% увеличилась стоимость услуг воздушного транспорта, на 10,2% — внутреннего водного. Кроме того, на 9% в республике подорожали железнодорожные перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая с посланием к Совету Федерации, президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в 2016 году не превысит 6%, в 2017 году — 4%.

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