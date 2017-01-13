Ростов-на-Дону, 13 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум.



pofex Трамвай

В Ростове-на-Дону из-за долгов по зарплате перед транспортниками трамвайное сообщение оказалось под угрозой. Как сообщили ИА REGNUM 13 января в городской администрации, несмотря на финансовые трудности, весь электротранспорт вышел на линию.

Департамент транспорта города-миллионника наличие задолженности подтверждает. Образовались долги в результате ограничения движения электротранспорта по улице Максима Горького во время её реконструкции в 2013—2014 годах и по улице Станиславского в 2015 году. Возвращать зарплату транспортникам обещают по разработанному графику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о долгах перед водителями трамваев стало известно еще в сентябре 2016 года. Работники грозились устроить забастовку и не выходить на городские маршруты. Тогда в департаменте транспорта также указали на наличие графика погашения задолженности по зарплате.

Напомним, в областном центре действует пять трамвайных маршрутов.