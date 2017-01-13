Волгоград, 13 января, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Волгограде очередной коррупционный скандал в вузе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 13 января, под уголовное преследование попал заместитель директора по научной работе одного из институтов. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

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Скандал со взятками в Волгограде аукнется всем филиалам московского вуза

50 тыс. долларов подозреваемый попросил у своего знакомого еще в 2005 году. За эту сумму он предложил ему помочь научную степень доктора наук. При этом профессор, являясь председателем диссертационного совета, гарантировал, что сможет решить вопрос даже с высшей аттестационной комиссией Москвы. Мужчина согласился.

Оплата» производилась в рассрочку. В 2006 и 2009 годах будущий ученый передал благодетелю по 10 тысяч долларов, спустя четыре года — еще 450 тысяч рублей. Последние две встречи в декабре прошлого года и январе текущего уже проходили под контролем правоохранителей. После передачи 15 тысяч долларов представитель вуза был задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Свою вину в содеянном сотрудник вуза признает частично. По его словам, выполнять свое обещание он не намеревался, а деньгами хотел распорядиться по своему усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября прошлого года в поле зрение следователей попали сразу пятеро сотрудников волгоградского филиала МФЮ. Их заподозрили в совершении 20 эпизодов получения «коммерческого подкупа в составе организованной группы за незаконные действия»."Торговля» оценками за экзамены и зачеты без фактической проверки уровня знаний студентов велась в вузе с апреля прошлого года. При этом по окончании обучения вуз выдавал дипломы о высшем образовании государственного образца.