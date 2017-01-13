Вашингтон, 13 января, 2017, 11:27 — ИА Регнум.



Д. Банин Белая чайка, ЗФИ

Хотя Арктика считается одним из наиболее мирных регионов планеты, США должны быть более подготовлены к участию в вооруженных конфликтах там, прежде всего против России, пишет Джастин Линч в статье для The National Interest.

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Автор отмечает, что вопреки многим прогнозам конкуренция в Арктике по-прежнему носит мирный характер. Большинство стран, граничащих с этим холодным регионом, является рациональными игроками, проявляющими транспарентность в своей дипломатии. Посредством переговоров между сторонами смог состояться Арктический совет, а также проведен ряд других форумов, в рамках которых разрешались споры. Тем не менее эксперты советуют США «нагонять» достижения других стран в этом регионе.

При этом, несмотря на желания некоторых экспертов избежать милитаризации региона, существует ряд причин, по которым Вашингтон должен готовиться в Арктике не только к экономическим возможностям, но и к вызовам. Тенденция такова, что мирное разрешение конфликтов может со временем оказаться более сложной задачей. Есть также основания полагать, что в дальнейшем разрешать конфликты в Арктике будет не так просто, как прежде, ввиду наращивания инвестиций в регион.

США, считает автор, также должны готовиться к «агрессии» со стороны России, на фоне которой Вашингтону, возможно, придется не только сдерживать, но и открыто противостоять Москве в Арктике. Поэтому Вашингтон должен иметь возможность проводить широкомасштабные операции в этом регионе. Для этого нужны специальные подразделения, приспособленные к тяжелым условиям арктического климата. Такие подразделения должны иметь специальную форму и проходить подготовку. Им потребуются особые системы связи. И на данный момент США располагают всего лишь двумя бригадами, способными проводить операции в условиях Крайнего Севера. Это меньше, чем у России.

Кроме того, хотя основное внимание СМИ уделяется полярным регионам Арктики, полученный в ходе подготовки к операциям там опыт может быть полезен в других районах, где наблюдаются схожие условия, в частности, в таких странах, как Северная Корея. И в подготовке солдат США Вашингтону могут помочь Монголия и Япония, на основе чего укрепятся отношения с этими странами.

Помимо совместных учений и сдерживания противника, наличие арктических вооруженных сил может сократить расходы на изучение региона. Союзники могут пойти на совместное пользование ресурсами для повышения общей безопасности и сокращения расходов и рисков при разведке богатств Арктики. Благодаря ледоколам возрастет маневренность флота, а сухопутные войска окажутся полезными в рамках спасательных операций и при разрешении гуманитарных кризисов.

Несмотря на то, что от недопущения милитаризации региона выиграют все, отказ от возможности противостоять агрессии России был бы глупостью, поэтому США должны подготовить и снарядить вооруженные силы, способные действовать в регионах с экстремальными условиями.