Нью-Дели, 13 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Индийская бюджетная авиакомпания SpiceJet приобретет до 205 самолетов Boeing, сообщает 13 января Reuters.

Pedro Aragão Boeing-777

Авиакомпания SpiceJet заказала 155 самолетов Boeing, в будущем количество заказов может быть увеличено еще на 50 самолетов. Покупка 155 самолетов обойдется SpiceJet в $22 млрд, говорится в сообщении компании.

Напомним, соглашение о покупке 55 из 155 самолетов было одобрено компанией SpiceJet еще в 2014 году.

Индия является одним из самых быстрорастущих авиарынков в мире, благодаря низким ценам ежегодный рост пассажиропотока достигает двухзначных показателей.