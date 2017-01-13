Москва, 13 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение обратиться в правительство РФ по вопросу невыплаты зарплат шахтерам в Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января. «От этого жизнь людей зависит и их положение», — отметил спикер Госдумы.

Александр Дейнека. Шахта. 1924

С предложением обратиться в правительство РФ выступили депутаты от КПРФ. Володин в ходе дискуссии напомнил, что ранее комитету Госдумы по труду было поручено этот вопрос изучить и обратиться в Минтруд.

Обращение в правительство возможно после дополнительной проработки, считает спикер Госдумы. «Если вопрос будет дополнительно проработан, попросим главу комитета проинформировать и, с учетом сложившейся ситуации, принять данное решение, возможно, можно будет подготовить такое обращение, если действительно нам это поможет решить вопрос», — сказал Володин.

«И правильно было бы, чтобы подключились к этому вопросу депутаты разных фракций, избранные от Ростовской области», — предложил спикер Госдумы.