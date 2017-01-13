Москва, 13 января, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, женщин — до 63 лет. Об этом сегодня, 13 января, заявил глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

Василий Максимов. Старик. 1881

«Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения трудоспособного населения — тех, кто сегодня уже уходит на пенсию. В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет», — сказал он.

Кудрин отметил, что «это вариант для расчета», соответствующее решение будет учитывать предпочтения отдельных групп населения.

При этом глава ЦСР подчеркнул, что повышение пенсионного возраста возможно только при сохранении цели на достойные пенсии.

В 2016 году министр труда Максим Топилин заявлял, что в ближайшие годы пенсионный возраст повышен не будет, повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий.

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Как сообщает ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.