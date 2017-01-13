Москва, 13 января, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказал влияние на итоги выборов президента США, в которых победил Дональд Трамп. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«В докладе всех разведок США фигурирует имя Жириновского, мы считаем, что оправдываться здесь не надо», — отметил парламентарий.

По его словам, 4 ноября 2016 года Жириновский записал интервью на английском языке каналу BBC, в котором прямо призвал не голосовать за Хилари Клинтон. «И ко дню выборов этот ролик в сети интернет, это интервью посмотрело где-то 30 млн американцев, это 10% избирателей, а с учетом семейного коэффициента — все 30%», — продолжил парламентарий.

«Конечно, оправдываться не за что, Владимир Вольфович повлиял на итоги выборов президента США, причем в рамках американского закона, и спецслужбы, конечно, не при чем», — заявил Дегтярев.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский был упомянут в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. В частности, в докладе говорится, что «прокремлевский политик» Владимир Жириновский обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп.