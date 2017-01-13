Москва, 13 января, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Юрий Чайка и председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с совместной просьбой. Главу государства просят выделить дополнительные ассигнования для обеспечения Генпрокуратуры и СКР жильём. Просьба содержится в письме о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями», поступившем президенту, пишет газета «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые квартиры

Ведомство, возглавляемое Чайкой, запрашивает 19 миллиардов рублей, Следственный комитет — 7,6 миллиардов рублей.

Чайка в своём обращении уточнил, что из 50 тысяч подведомственных ему сотрудников, имеющих стаж не менее десяти лет, 3690 человек претендуют на получение квартир. На эти затраты и требуется выделить 19 млрд рублей. Также Чайка отметил, что в среднем типичной семье из трёх человек работника прокуратуры в виде социальной выплаты на приобретение квартиры нужно выделить по пять миллионов рублей.

«Как говорят в Генпрокуратуре, при расчётах они ориентировались на аналогичные правила обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел», — пишет издание.

С СКР ситуация несколько иная. В комитете работают более 20 тысяч человек, и среди них претендентов на получение квартир почти столько же, сколько в прокуратуре — 3800 человек. Но ведомство оценивает необходимую сумму всего в 7,6 млрд руб. При этом Следственный комитет при расчётах ориентировался на одного среднестатистического сотрудника, а не на семью из трёх человек.

Издание уточняет, что обращение переадресовали в российские министерства — строительства и жилищно-коммунального хозяйства и в Минфин. Судя по заявлению этих министерств, чтобы запросы СКР и прокуратуры могли быть выполнены, нужно изменить российское законодательство — лишь при этом условии сотрудники упомянутых ведомств смогут получать не служебные квартиры, а единовременные социальные выплаты для покупки или строительства жилья.

Отмечается, что в настоящее время никаких иных видов обеспечения прокуроров и следователей квартирами за счёт бюджетных средств не предусмотрено — только служебное жильё.

«Именно в связи с этим господа Чайка и Бастрыкин и вышли с инициативой внести в законодательство изменения, которые давали бы их подчиненным право на получение «единовременной социальной выплаты» на покупку квартиры или строительство дома за счет выделенных из бюджета средств», — сообщает издание.