Екатеринбург, 13 января, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге горожане обеспокоены предстоящими в июле текущего года нововведениями в систему движения городского транспорта. На сайте Change.org появилась петиция в адрес Минтранса РФ против предстоящей реформы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель тролейбуса

За несколько дней обращение подписали порядка трёх с половиной тысяч граждан. «Организаторы реформы считают, что такие меры позволят увеличить количество машин на каждом маршруте, транспорт будет чаще ходить, и, следовательно, эта реформа будет полезна городу и горожанам. Но мы, жители города Екатеринбурга, уже много лет и обычно каждый день ездим на общественном транспорте, и мы уверены, что такая реформа приведёт к катастрофе», — говорится в сообщении.

Авторы указывают, что жители возмущены тем, что по новой схеме придётся делать много пересадок, что создаст существенные неудобства людям с ограниченными возможностями, матерям с детьми и гражданам преклонного возраста.

Также озвучена обеспокоенность тем, что по некоторым маршрутам предлагается оставить только трамвайное или троллейбусное сообщение. В таком случае при аварии на линиях (поломка такого транспорта неизбежно создаёт пробку: по рельсам не объедешь) или проблемах с электричеством целые районы города могут быть «отрезаны» на время ремонта.

Более того, авторы петиции указывают, что сейчас житель города имеет право выбора: ждать прямого маршрута или добираться с пересадками, что выйдет дороже, но быстрее. По новой схеме маршрутов у горожанина права выбора не будет. «Старушка, слепой, беременная женщина — все должны будут пересаживаться», — считают авторы петиции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате предстоящей реформы в Екатеринбурге будет закрыто 113 маршрутов из 136. Будет создана новая схема движения с окраин города до пересадочных пунктов и далее к месту назначения. При перемещении через весь город горожанам придётся делать несколько пересадок.

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Авторы реформы утверждают, что по новой схеме движение транспорта будет происходить с интервалом в пять минут, то есть жителям не придётся долго ждать автобуса или трамвая. Более того, нововведения позволят исключить «дублирующие» маршруты и снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали.

В свою очередь противники реформы заявляют, что и сейчас городской транспорт двигается достаточно интенсивно, а пробки на дорогах Екатеринбурга в час пик не позволят обеспечить пятиминутный интервал даже при новой схеме движения. Более того, ранее появлялась информация, что новая схема движения не прошла согласование с коммерческими перевозчиками.

Вызывают вопрос и некоторые моменты, указанные в документе планирования регулярных перевозок пассажиров городским наземным транспортом в Екатеринбурге на 2017—2019 годы, опубликованном городскими властями. В частности, в одном из пунктов указано, что «реализация мероприятий по развитию системы регулярных перевозок возможна при условии достаточного финансирования из бюджетов всех уровней, а также привлечения инвестиций частных лиц и организаций». То есть не оговариваются чёткие условия финансирования, и допускается возможность в случае отсутствия средств и частных инвестиций, по сути, срыва мероприятий.

Отметим, что к общественной дискуссии по данному вопросу призвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что оптимизация транспортной системы в Екатеринбурге не должна осложнить жизнь горожан и гостей областного центра.

«Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утвержденных новациях в системе городского транспорта вызывает самую серьезную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в Екатеринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муниципалитетов Свердловской области. Поэтому, уверен, новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений», — заявил губернатор.

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