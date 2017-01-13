Веллингтон, 13 января, 2017, 09:37 — ИА Регнум.



razumov.biz Разрушенная стена

В Веллингтоне десятки тысяч тонн стали и бетона, полученные в процессе сноса зданий, которые сильно пострадали от землетрясения в ноябре, пойдут на переработку, и все материалы будут снова использованы в строительстве, сообщает Stuff.

В частности, 3000 грузовиков понадобится, чтобы вывезти 36 тысяч тонн бетона и 700 тонн стали с территории многоэтажной парковки Reading Cinema. Снос стартовал 4 января, завершение разбора запланировано на март. Веллингтонский городской совет сообщил, что все материалы, полученные в результате сноса, будут переданы специализированным компаниям для разделения, измельчения бетона и последующей повторной реализации. Возможно, эти материалы будут в итоге использованы для строительства на территории снесенных зданий. Аналогичным образом поступят с обломками парковки по адресу: улица Молесворс, 61.

Все машины, извлеченные в процессе разбора зданий, будут переданы владельцам и страховым компаниям. Велика вероятность, что транспортные средства дополнительно пострадают в результате экскаваторных работ. Машины будут помещаться в специальные контейнеры, чтобы избежать повреждения топливных баков.