Москва, 13 января, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Нефть Brent снова пытается закрепиться выше уровня 56 долларов за баррель. Максимум 12 января был отмечен на 56,41. Поддержку черное золото получает на фоне надежд на достижение баланса на рынке, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Как стало известно из отчета EIA, в США НПЗ перерабатывали на прошлой неделе максимальное с 1989 года количество сырой нефти. А это значит, что в Штатах потребление находится на достаточно высоком уровне», — отметила Рогова.

«Ирак, который воспринимался как главная угроза выполнению соглашений ОПЕК, заявил о том, что уже сократил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, не стоит забывать и о факторе слабеющего доллара, что автоматически способствует росту цен на товары, номинированные в американской валюте», — пояснила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 13 января, мировые цены на нефть слегка растут, инвесторы продолжают отыгрывать заявления министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи черного золота. По состоянию на 08:21 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,12% — до 56,06 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,13% — до 53,08 доллара за баррель.